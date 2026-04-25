Турция може да се включи в операции по разминиране на стратегическия Ормузки проток, ако бъде постигнато мирно споразумение между САЩ и Иран. Това заяви външният министър Хакан Фидан.

По време на официално посещение в Обединеното кралство Фидан уточни, че подобни дейности биха се извършвали от многонационален технически екип. По думите му идеята е създаване на международна коалиция, която да поеме задачата по обезвреждане на мините в района.

"Ройтерс": Кризата в Ормузкия проток хвърля светлина върху най-дългия невралгичен морски маршрут в света - Малакския проток

Той допълни, че турското Министерство на националната отбрана вече е получило съответни инструкции от президента Реджеп Тайип Ердоган, което показва готовност на Анкара да участва при определени условия.

В същото време Фидан подчерта, че позицията на Турция би се променила, ако подобни действия бъдат възприети като намеса или вземане на страна в евентуално подновен конфликт в региона. По думите му, при такава ситуация Анкара би преосмислила участието си.

„Ако възникне ситуация, в която сме възприемани като участници в нов конфликт, нашата позиция би била различна“, заяви турският външен министър.

