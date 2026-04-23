Затварянето на Ормузкия проток принуди политиците в Азия да си зададат въпроси за сигурността на други възлови точки, сред които Малакският проток - най-натовареният международен морски търговски път.

Какво представлява Малакският проток

Дългият 900 километра Малакски проток, който свързва Индонезия, Тайланд, Малайзия и Сингапур, предлага най-краткия път по море от Източна Азия до Близкия изток и Европа. През него минават около 22% от световната морска търговия, сочат данни на Центъра за стратегически и международни изследвания. Това включва доставки на петрол и газ от Близкия изток до силно нуждаещите се от енергия икономки на Китай, Япония и Южна Корея. Малакският проток е най-голямата "възлова точка за транзит на петрол" в света и е единствената, която изпреварва Ормузкия проток по значимост според Администрацията за енергийна информация на САЩ.

През първата половина на 2025 г. през Малакския проток са минавали около 23,2 млн. барела петрол на ден, което представлява 29% от общия обем на морските петролни доставки. В същото време през следващия по големина стратегически проток - Ормузкия, са преминавали около 20,9 млн. барела на ден.

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници

Над 102 500 плавателни съда, предимно търговски, са прекосили Малакския проток през 2025 г., докато през 2024 г. този брой е възлизал на 94 300, сочат данни на Морската служба на Малайзия.

По-голямата част от тези плавателни съдове са танкери, но някои много големи кораби избягват да минават през Малакския проток заради ограниченията за газене и вместо това заобикалят Индонезия на юг. Този маршрут позволява заобикалянето на Малакския проток в случай, че той бъде затворен, но удължава времето за пътуване, което би забавило доставките и би довело до повишаване на цените.

Какви са опасенията около Малакския проток

В най-тясната си точка - канала Филипс в Сингапурския проток, Малакският проток е широк едва 2,7 км. В тази естествено създадена теснина има опасност от сблъсъци, засядане или петролни разливи. Някои части от протока са сравнително плитки, с дълбочина от 25 до 27 метра, което ограничава най-големите плавателни съдове. Въпреки това оттам успяват да преминат дори и много големи танкери от типа Ви Ел Си Си (VLCC - Very Large Crude Carrier), чиято дължина надхвърля 350 метра, ширината им е над 60 метра, а газенето им е над 20 метра.

Години наред протокът е място, на което действат пирати, атакуващи търговски кораби. Миналата година атаките рязко се увеличиха и достигнаха най-малко 104. Но през първото тримесечие на 2026 г. тези инциденти са намалели, сочат данни на междуправителствена регионална организация, наречена Споразумение за регионално сътрудничество за борба с пиратството и въоръжените грабежи на кораби в Азия (ReCAAP).

Какви са алтернативите за превоз на горивата, които се транспортират през Ормузкия проток

Тесният и натоварен морски път е стратегически важен за Пекин, понеже оттам минават около 75% от китайския внос на суров петрол по море от Близкия изток и Африка, сочат данни на компанията за проследяване на морската търговия "Вортекса" (Vortexa).

Иранската криза доведе до изостряне на отдавна съществуващите опасения за начините, по които възлови точки като Малакския проток биха могли да бъдат засегнати при избухването на конфликт в Южнокитайско море или в Тайванския проток, откъдето според Центъра за стратегически и международни изследвания минават около 21% от световната търговия по море.

Малайзийските власти казват, че Малакският проток все повече се превръща в място, на което се осъществява незаконни прехвърляния на товари от кораб на кораб. Тази практика се използва, за да се прикрие произхода на петрол.

Какво казват властите

Индонезийският министър на финансите Пурбая Юди Садева предизвика реакция, като открито коментира възможностите държавите в региона да наложат такси за преминаване на кораби, за да извличат финансова полза от пролива. Садева обаче каза в заключение, че въвеждането на подобен ред е невъзможно.

Външният министър на Сингапур Вивиан Балакришнан заяви в ефира на "Си Ен Би Си" в отговор на журналистически въпрос за рисковете от налагането на такси или други ограничения, че страните, покрай които минава протокът, споделят стратегическия интерес да го оставят отворен и са се споразумели да не събират такси. Балакришнан добави, че е уверил САЩ и Китай, че правото на преминаване през протока е гарантирано за всички и че Сингапур няма да подкрепи никакви усилия за блокиране или налагане на такси.

Малайзийският външен министър Мохамад Хасан в сряда каза при участието си във форум, че не могат да се вземат едностранни решения, касаещи пролива, и че Малайзия е на едно мнение със Сингапур, Индонезия и Тайланд по този въпрос. Хасан добави, че те провеждат съвместни патрули, за да гарантират, че водният път остава отворен.

Редактор: Цветина Петрова