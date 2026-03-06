Ормузкия проток е един от най-важните енергийни маршрути в света. През него преминава огромна част от световния петрол и газ, а всяко прекъсване на трафика се отразява на цените на енергията. 1/5 е приблизителното количество петрол, което преминава през протока.

"Ормузкият проток е тясна морска точка в Персийския залив. Той се намира южно от Иран и северно от Обединените арабски емирства. Това е критично важен маршрут, защото голяма част от световната енергия - петрол, нефтопродукти и втечнен природен газ - преминава именно оттам", разказва енергийният експерт Навийн Дас.



Големите износители на петрол в региона - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Ирак, Кувейт и Иран, изнасят по-голямата част именно през този проток. Почти целият втечнен природен газ на Катар също минава оттам. Затова всяко прекъсване на корабоплаването незабавно разклаща енергийните пазари. В резултат на конфликта повече от 200 кораба, включително петролни и газови танкери, са спрели или чакат в района на протока.

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници​



"Той не е официално затворен, но на практика е блокиран. Иран заплашва да атакува кораби, които преминават през него. Предвид естеството на конфликта и колко държави в Близкия изток засяга той, товарните тарифи за корабите са непосилно високи и на практика нито един плавателен съд не е застрахован, че ще премине безопасно", казва още експертът.



Някои страни в региона се опитват да намерят алтернативни маршрути за износ на петрол. Саудитска Арабия, например, използва тръбопровод, който пренася суровината от Персийския залив до Червено море. Съществува и инфраструктура в Обединените арабски емирства, която позволява част от петрола да бъде транспортиран извън протока. Но дори при тези алтернативи не повече от 45% от износа може да бъде пренасочен.

"Производителите в региона очевидно търсят алтернативи. Има няколко важни тръбопровода, които могат частично да компенсират ситуацията. Но не всичко може да бъде изместено от Ормузкия проток", посочва Дас.



Европа също усеща последствията. След отказа от руски газ заради войната в Украйна, много държави увеличиха вноса на енергия от страните в Персийския залив. Сред най-зависимите от втечнен природен газ, преминаващ през Ормузкия проток, са Великобритания, Италия, Белгия и Полша.

"Цените на петрола не предполагат паника в момента, а възможност за други производители, които не са в Близкия изток, частично да компенсират недостига. Въпреки това, не можем да пренебрегнем факта, че между една пета и една трета от световните доставки на петрол, които преминават през Ормузкия проток, са прекъснати в момента", казва Дас.

Данни показват, че миналата година през Ормузкия проток са преминавали средно над 20 милиона барела дневно.

Редактор: Цветина Петрова