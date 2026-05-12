Живописният баварски град Филзек е домакин на американски войски от края на Втората световна война. В продължение на десетилетия присъствието на армията на САЩ не само осигурява работа и приходи за местната икономика, но е изградило и цяла общност. Днес градът може да понесе тежък удар заради решението на президента Тръмп да изтегли хиляди войници от Германия.

Военната база "Роуз Баракс" във Филзек е една от основните за американските сухопътни сили в Европа. Очаква се именно разположеният там Втори кавалерийски полк "Страйкър" да бъде сред засегнатите от изтеглянето.

Кметът на града - Торстен Гредлер, казва: "Това, което ме радва, е, че американците не живеят изолирано във военната база, а наистина са част от нашата общност. Ще ви дам някоко примера - редовно организираме енорийски панаири, а на всеки две години провеждаме средновековен фестивал в замъка. Ако видите посетителите там, ще забележите, че са предимно американци. Дори бих казал, че са повече от германците, просто защото обичат нашата култура".

През годините американските семейства се превръщат в част от ежедневието на града - пазаруват в местните магазини, посещават ресторанти, участват в спортни клубове и празници. Дори днес американските военнослужещи и техните семейства са повече от местното население, което наброява около 6500 души.



Робърт Мур, който е сержант от армията, споделя: "Тук съм от 2022 година. Честно казано, няма нещо, което да не ми харесва в Германия. Много е безопасно. Всички са много уважителни и приятелски настроени. Има и доста забележителности, а аз обожавам местните фестивали и културата".

За мнозина американски войници Германия се е превърнала във втори дом. Новината за евентуалното изтегляне предизвиква тревога и сред самите тях.

"Ако трябва да си тръгнем, много хора ще бъдат разочаровани, защото тук им харесва. Обичам живота си тук и бих бил много разочарован, ако трябва да се върнем", казва Мур.



Решението идва на фона на нарастващия натиск от Вашингтон европейските държави да увеличат разходите си за отбрана и да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Германското правителство вече обяви значително увеличение на инвестициите в армията, но за малки градове като Филзек последствията могат да бъдат не само политически, а и икономически. За по-малките фирми това може да означава сериозен удар върху приходите и работните места.



Вероника Варга, собственик на салон за кучета, споделя: "Имам двама служители. Ако толкова много американци си тръгнат, клиентите ни ще намалеят значително. Тогава ще трябва да мисля как да продължим и дали ще мога да запазя екипа си".

Подобни опасения има и сред собствениците на по-големи бизнеси, изградили дейността си почти изцяло около американската общност.



Робърт Грасик споделя: "Много от нас тук са изградили бизнеса си изцяло около американски клиенти. Ако голям брой войници си тръгнат, това ще има огромно отражение. Хората са направили инвестиции. Някои дори може да имат по-дългосрочни договори за наем, от които да е трудно да се откажат".

През Студената война в Германия са били разположени около 250 хиляди американски войници и десетки хиляди цивилни служители. Днес броят им е близо 35 хиляди, но американското присъствие оставя силен отпечатък върху градове като Филзек.

