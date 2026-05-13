Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на Специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев.

По думите на Пеевски решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година.

Пеевски подаде искане за преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван от НСО

„Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана“, допълва Пеевски.

Той изразява доверие към държавните институции и техните експертни оценки, като подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. „Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения“, казва той.

В края на позицията си Пеевски определя публичните твърдения на опоненти като неоснователни. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина“, заявява лидерът на ДПС.

„Преди малко сме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на г-н Борисов е свалена. Това при всички случаи изглежда като емоционално решение, недай боже политическо, в никакъв случай институционално решение. Тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР”, каза Томислав Дончев.

„Не очаквайте да политизирам темата. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос, аз не бих подценявал и сигурността на бившите министри-председатели, защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министри-председатели”, каза още депутатът от ГЕРБ.

По думите му оттук нататък въпросът със сигурността на Бойко Борисов, както и на всеки български гражданин е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.

„На фона на това, че преди седмица или две има данни за заплаха за сигурността на г-н Борисов, оттук нататък цялата отговорност за неговата сигурност е на Радев”, заяви пред журналисти Тома Биков.

Не закъсняха и реакциите от другите парламентарни групи.

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков заяви, че решението за свалянето на охраната на Делян Пеевски е закъсняло и е трябвало да бъде взето значително по-рано. „Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много, много месеци“, посочва той.

Денков поставя под въпрос промяната в обстоятелствата, довела до актуалното решение: „Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски може да му се махне охраната?“

Той критикува и разходите за държавна охрана: „Както сме казали много пъти, тя струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне“.

В изказването си Денков коментира и падането на държавната охрана на лидера на ГЕРБ, като добави: „Крайно време бе да отпадне и охраната на Борисов“.

Припомняме, че след като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.

Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се".

Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции.

