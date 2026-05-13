Крилото на „Мемфис Гризлис“ Брендън Кларк е починал в понеделник на 29-годишна възраст, съобщиха от клуба във вторник. Новината предизвика силен отзвук в баскетболните среди и сред феновете.

По информация на американски медии, смъртта на играча се разследва като възможно свръхдозиране с дрога. Полицията е открила принадлежности, свързани с употреба на наркотици, в дома му в Калифорния.

Продават на търг фланелка на Майкъл Джордан от Олимпиадата през 1992 г. (ВИДЕО)

Според данни на противопожарната служба в Лос Анджелис сигнал за спешен случай е подаден малко след 17:00 часа в понеделник. Пристигналите на място парамедици са констатирали смъртта на Кларк в жилище в района на Сан Фернандо Вали. Предстои аутопсия да установи официалната причина за смъртта.

От „Мемфис Гризлис“ изразиха съболезнования в официална позиция:

„Съкрушени сме от трагичната загуба на Брандън Кларк. Той беше изключителен съотборник и още по-добър човек. Неговият принос към организацията и към общността в Мемфис няма да бъде забравен. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейството и близките му в този труден момент“.

През настоящия сезон Кларк е изиграл едва два мача заради проблеми с коляното и прасеца. В кариерата си в NBA той има общо 309 срещи, след като беше избран под №21 в драфта през 2019 г. от „Оклахома Сити Тъндър“ след успешен период в колежанския баскетбол.

Леброн Джеймс с рекорден брой участия в Мача на звездите

Преди да достигне до първия кръг на драфта, Кларк започва кариерата си в университета „Сан Хосе Стейт“, а по-късно се утвърждава като един от най-добрите играчи в колежанското първенство с отбора на „Гонзага Булдогс“, където печели отличия от типа All-America. Малко след драфта „Оклахома Сити Тъндър“ го трансферира в „Мемфис Гризлис“, където той прекарва цялата си професионална кариера до момента.

Редактор: Цветина Петкова