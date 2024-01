Леброн Джеймс подобри рекорда на легендарния Карим Абдул-Джабар за най-много участия в Мача на звездите в НБА. Краля беше избран да бъде титуляр в шоуто за 20-и път в кариерата си. Той неизменно е част от Мача на звездите от 2005 година насам, неговия втори сезон в Лигата. Абдул-Джабар има 19 участия в мача, а топ 3 допълва покойният Коби Брайънт с 18.

73-то издание на Мача на звездите ще се проведе на 18 февруари в Индианаполис. Джеймс ще бъде капитан на отбора на Запада, а другите четирима титуляри са Никола Йокич, Лука Дончич, Шей-Гилгъс Александър и Кевин Дюрант.

Капитан на Изтока ще бъде Янис Адетокумбо, а титуляри са още Тайрийз Халибъртън, Джейсън Тейтъм, Деймиън Лилард и Джоел Ембийд. Резервите на двата тима, определени от всички 30 треньори в Лигата, ще бъдат обявени на 1 февруари.

