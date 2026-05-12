„Това са политически въпроси, които не би трябвало да слушам“, коментира икономистът доц. д-р Огнян Боюклиев в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS, визирайки въвеждането на нови понятия в законодателството, които според него са далеч от икономическата теория. Той посочи, че макар законопроектите да са предложени в по-мека форма, крайната им цел е осъществяването на контрол върху цените, което буди притеснение у експертите.

Доц. Боюклиев коментира, че понятието „справедлива цена“ е икономически необосновано и липсва дори в класическите теории. Той подчерта, че 80% от пазара на дребно се държи от търговските вериги, които са проевропейски регионални структури, и изрази скептицизъм относно това как ще се контролира вътрешният внос в общността.

„Трябва да докараме истинския български земеделски производител да е конкурентоспособен“, заяви икономистът, допълвайки, че средният и дребният производител в България в момента е „притиснат до стената“. Той обърна внимание на факта, че страната ни произвежда предимно зърно за износ, докато в страни като Франция зърното се използва за производство на фураж, мляко и месо, осигурявайки добавена стойност и продоволствена сигурност.

По повод информацията за закриване на „Магазини за хората“, доц. Боюклиев смята, че тези структури трябва да се доразвиват, защото скъсяват веригата и позволяват на българската продукция да достига по-директно до потребителите.

