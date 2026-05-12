Цените на основни хранителни продукти у нас се различават драстично в зависимост от това в кой град се пазарува. Проверка на потребителската кошница от 8 стоки, хляб, брашно, яйца, олио, прясно мляко и охладено пиле, показва разлика от почти 50%. В градовете с най-голям ценови ръст като Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново кошницата достига около 38 евро, докато в Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас същите продукти струват малко над 20 евро.

Оказва се, че едни и същи стоки в Бургас струват почти два пъти по-малко, отколкото в Пловдив. Най-драстично е поскъпването при зеленчуците, като доматите и краставиците бележат около 100% ръст на годишна база според проверка на най-голямата стокова борса у нас край село Първенец. „Рекордьор по цени са чушките и доматите. Килограмът им стига 5 евро“, отчитат от борсата.

Търговци обясняват, че цените все още се диктуват основно от вноса, а разходите за горива и производство допълнително натискат нагоре стойностите. „В сравнение с миналата година поскъпването при тях е 100 процента“, посочва Илия Гатев, изпълнителен директор на борсата. Част от продуктите, като череши и ягоди, дори поевтиняват с около евро за седмица, но общата тенденция остава нагоре заради високите производствени разходи.

Потребители все по-често се опитват да компенсират високите цени, като купуват по-големи количества директно от борсите. „По-големите магазини слагат по-висока надценка, докато тук излиза по-евтино“, коментира клиент.

Според Гатев обаче ключът към стабилизиране на цените не са само проверки и административен натиск, а икономически мерки и по-строг контрол върху целия пазарен път - от вноса до крайния потребител.