Доналд Тръмп отпътува за дългоочаквана визита в Китай, а преди да отлети заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Киев. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран.

Доналд Тръмп заяви, че отваря Ормузкия проток за постоянно

Администрацията на американския президент съобщи във вторник, че миналия месец представители на САЩ и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток, в опит да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол.

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

"Не мисля, че ни е нужна помощ по отношение на Иран. Ще спечелим така или иначе. Ще спечелим мирно или по друг начин. Военноморските им сили са унищожени. Военновъздушните им сили са унищожени. Всеки един елемент от военната им машина е унищожен. Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много теми за обсъждане. Честно казано, не бих казал, че Иран е една от тях, защото ситуацията в Teheran е под пълен контрол", заяви американският президент Доналд Тръмп.

