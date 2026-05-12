Галопиращите цени и инфлацията се превръщат в едно от първите големи изпитания пред новата власт. В ефира на предаването „Челюсти” по NOVA NEWS столичният общински съветник Ваня Григорова и председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев анализираха дали държавата трябва да упражни по-сериозна намеса в пазарната политика. Според Григорова мерките на управляващите са полезни, но няма да дадат резултат веднага, а Велев предупреди, че с административни средства ще се увеличи проблемът и цените ще продължат да растат заради външни фактори като скъпия петрол и разходите за въглеродни емисии.

„Това е дългосрочна мярка. До края на годината няма как да видим резултат”, заяви Григорова по повод законодателните промени срещу нелоялните търговски практики. “Българският потребител„има нужда цените да бъдат обуздани сега, а не след месеци процедури и наредби. Абсурдно е да се борят пазарни дефицити с пазарни мерки”, смята общинският съветник. Григорова разкритикува и европейските зелени политики: „Неадекватно е да залагаме на зелени утопии, че през перки ще гарантираме работата на мощна индустрия. Плащанията за въглеродни емисии оскъпяват производството в Европа.”

Може ли правителството да овладее кризите и да гарантира стабилността?

От своя страна Васил Велев предупреди, че прекомерната намеса на държавата ще доведе до още по-високи цени. „Натискат се цените на българските производители и доставчици, вдигат се цените за купувачите и се правят големи печалби”, заяви той. По думите му ръстът на цените се влияе силно от международните пазари и разходите за енергия. „Ще платим милиард и половина допълнително за петрол, въпросът е да не платим повече от спекулативен ръст на цените”, каза Велев.

Редактор: Ралица Атанасова