Министерство на външните работи и външната търговия на Северна Македония обяви, че ще извика българския посланик Желязко Радуков на официален разговор заради изказване на външния министър Велислава Петрова. Повод за дипломатическата реакция е използваният от нея термин „северномакедонски“ по време на разговор в Брюксел, пише македонската медия 4News.

Спорното изказване е било направено по време на кратък разговор между Петрова и македонския външен министър Тимчо Муцунски в кулоарите на среща в Брюксел. От Скопие определиха използваната терминология като „обидна“.

Муцунски реагира остро в социалните мрежи, като подчерта, че „македонците са македонци“ и въпросът не е само политически, а свързан с уважението към достойнството на народа. По думите му точността в изразяването при международните отношения е „директен израз на взаимно уважение“.

От българска страна Велислава Петрова заяви след срещата, че разговорът е бил конструктивен. Тя отново е потвърдила позицията на София, че приемането на конституционните промени остава ключово условие за напредъка на Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз.