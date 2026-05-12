Тя ще бъде изградена на бул. "Александър Малинов"
Пред сградата на Общината в столичния район „Младост“ се провежда протест. Той е срещу плановете да се изгради нова огромна сграда в района. Тя се намира на бул. "Александър Малинов", до метростанция "Александър Теодоров-Балан" и трябва да бъде с височина 75 метра.
Протестиращите скандираха - "Младост" няма нужда от нови гигантски гради, а има нужда от въздух", "Младост" няма нужда от още трафик, а от свободни междублокови пространства", както и че района има нужда от още коли, които няма къде да паркират, а от зеленина.
Припомняме, че решението за строеж на сградата беше взето в края на тази година на заседание на Столичния общински съвет по предложение на кмета на района Ивайло Кукурин. То беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, „Синя София” и независими общински съветници. Така разрешението беше дадено на частен инвеститор, който да построи 22-етажната сграда.
Хората от район „Младост” заявиха още, че искат оставката на Кукурин.
