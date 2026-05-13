Французойка в критично състояние след инфектиране с хантавирус е настанена в парижка болница и се лекува с апарат за екстракорпорална мембранна оксигенация (изкуствен бял дроб). Пациентката е с тежко увреждане на белите дробове и сърцето вследствие на заболяването.

Тя е част от разрастващото се огнище на круизен кораб. Сред заразените има и починали, като общият брой на смъртните случаи вече е три.

Трима загинали на круизния кораб „Хондиус“, включително холандска двойка са първите жертви на инфекцията. По данни на здравните служби именно те вероятно са били първоначално изложени на вируса по време на посещение в Южна Америка.

Тежко увредените органи налагат животоподдържаща терапия в Париж при френската пациентка, която според д-р Ксавие Лекюр е в най-тежкия стадий на заболяването. Кръвта ѝ се циркулира извън тялото чрез апарат, който я оксигенира и я връща обратно, с цел да се облекчи натоварването върху жизненоважните органи. Според лекаря това представлява „последният етап на поддържащото лечение“, като надеждата е организмът да се възстанови.

Корабът „Хондиус“ се връща в Нидерландия за пълна дезинфекция след евакуацията на пътниците и по-голямата част от екипажа. Там ще бъде извършена пълна санитарна обработка.

Според СЗО няма данни за мащабна епидемия, но ситуацията остава под наблюдение заяви директорът на организацията Тедрос Гебрейесус. По думите му всички потвърдени и предполагаеми случаи са свързани единствено с кораба. Въпреки това той предупреди, че заради дългия инкубационен период на вируса е възможно да се появят нови случаи в следващите седмици.

