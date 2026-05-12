Между 30 и 35 хиляди души в България са незрящи или със сериозни зрителни увреждания, но официална статистика за тях все още липсва. Данни на Съюза на слепите показват, че едва около 10-11% от хората в трудоспособна възраст успяват да намерят работа. Това коментира председателят на организацията Васил Долапчиев в ефира на предаването „Социална мрежа“.

По думите му основният проблем остава достъпността на средата. „За да излезе навън човекът със зрителен проблем, той трябва да преодолее пространството от своя дом до учебното заведение, работното място и градския транспорт“, обясни Долапчиев. Той подчерта, че макар през последните години да е изградена добра нормативна база, на практика се стига до „пълен хаос на терен“ при изпълнението на проектите.

Как незрящите ще могат да различат фалшивото евро

Председателят на Съюза на слепите посочи, че трудности има и в образователната система. По думите му преподавателите невинаги имат подготовка за работа с деца със специфични потребности, а в училищата често липсват необходимите технически средства. Въпреки това той отчете и положителна тенденция: „Министерството на образованието инвестира в тази посока и незрящите деца получават съвременни технически помощни средства“, каза Долапчиев.

Според него професионалната реализация на незрящите също изисква усилия и от двете страни. „Те са първите, които трябва да започнат да градят условията на интеграцията - с висока степен на образование и добра професионална подготовка“, заяви Долапчиев.

По-рано този месец Съюзът на слепите и Комисия за защита от дискриминация подписаха меморандум под мотото „България е достъпна за всички“. Инициативата предвижда проверки на достъпността в областните градове, като първата инспекция ще бъде в София.

Повече по темата вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова