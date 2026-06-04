Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер.

Румен Радев проведе среща с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което се състоя среща и в разширен състав с участието на двете делегации.

Във фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Бяха обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.

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В приветственото си слово българският премиер отбеляза, че отношенията между България и Гърция са стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, споделени ценности и общ интерес. „Двете страни са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа. Значим принос за всичко това има визионерството и енергията на премиера на Гърция. Затова неслучайно в първото ми високопоставено посещение като домакин е поканен именно г-н Мицотакис“, заяви Румен Радев.

Той посочи, че двамата са направили преглед на двустранните отношения и са обсъдили редица теми от дневния ред на Европа. „Стокообменът расте с всяка година, достигайки 6 млрд. евро. Нарасна с 1 млрд. само за последната година. Гръцките инвестиции у нас пък надхвърлят 3,5 милиона евро. В енергетиката и транспортната и дигиталната свързаност надхвърляме двустранните отношения“, допълни той, визирайки интерконетора и вертикалния газов коридор.

Радев определи като най-важната стока на бъдещето информацията и поясни, че възможностите за нейното съхранение, обработка и разпределение също е било обсъдено на двустранната среща. Премиерът благодари на своя гръцки колега за предоставеното съдействие отново ПВО.

Радев анонсира фонд за конкурентноспособност за стратегическа автономност, който ще съдържа значителни инвестиции. Той определи като приоритет индустриалната кохезия.

Кириакос Мицотакис изрази задоволство, че е първият европейски лидер, който идва след изборната победа на новото правителство, и поздрави страната за формирането на стабилно мнозинство, способно да провежда реформи.

Той приветства напредъка на България към еврозоната и Шенген, подчертавайки, че това има положителен ефект и върху Гърция, особено по отношение на търговията и свободното движение на хора. Според него двустранният туристически и икономически обмен трябва допълнително да се улесни.

Основен акцент в разговорите са били инфраструктурната и енергийната свързаност между двете страни, включително идеята за вертикален коридор, който да свързва Гърция, България и Румъния. Мицотакис открои и значението на интерконектора IGB и възможностите за съвместно участие в европейски проекти.

Двете страни са обсъдили и необходимостта от сътрудничество в земеделието и климатичните политики.

В сферата на сигурността той подчерта задълбочаването на отбранителното сътрудничество и съюзническата подкрепа между двете държави. Обсъдени са били и Западните Балкани, като общата позиция е, че регионът принадлежи на ЕС, но при спазване на европейските правила и добросъседство.

По отношение на ЕС бюджета Мицотакис посочи, че предстоят трудни преговори, но Гърция настоява да се запазят средствата за кохезионна политика и земеделие, както и да се обсъдят нови механизми за финансиране на европейската отбрана, за да се гарантира по-справедливо разпределение на ресурсите между държавите членки.