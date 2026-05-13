Пентагонът твърди, че цената на войната в Иран към момента е 29 милиарда долара. Тази цифра е по-висока от обявените преди две седмици пред Конгреса 25 милиарда долара, пише CNN.

Според експерт по военно бюджетиране конфликтът в крайна сметка ще струва на американските данъкоплатци поне 1 трилион долара.

Във вторник високопоставен служител на Пентагона заяви, че новата цена на конфликта включва актуализиран ремонт и подмяна на оборудване, както и оперативни разходи. CNN съобщи преди това, че по-ранната оценка от 25 милиарда долара не включва разходите за отстраняване на щети по американските бази в Близкия изток.

САЩ са похарчили над 11 млрд. долара за първите шест дни на войната с Иран

Линда Билмс, експерт по публична политика в Харвардското училище „Кенеди“, прогнозира, че конфликтът с Иран ще струва на американските данъкоплатци поне 1 трилион долара. В онлайн публикация през април Билмс раздели разходите на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Краткосрочните включват боеприпаси (ракети, бомби, прехващачи), поддръжка на 2-3 ударни групи от самолетоносачи, поддръжка на личен състав и възнаграждение, както и загубени или унищожени активи като изтребители и дронове.

Тя посочва, че разходите за подмяна често са по-високи от стойността на запасите. Например, ракета „Томахоук“ може да се оценява на 2 милиона долара в запасите, но подмяната на такава днес струва до 3,5 милиона долара.

Иран: 500 долара на месец струва войната на всяко американско семейство

Средносрочните и дългосрочните разходи за войната включват ремонт на съоръжения в следващите 4-5 години, попълване на запасите с високотехнологични оръжейни системи и грижи за 55 000 американски войници в региона, които може да са изложени на опасности.

Отделно от това идва и въздействието на покачващите се цени на енергията и начина, по който това се отразява на икономиката. Министерството на енергетиката на САЩ казва, че цените на петрола вероятно ще останат над 100 долара за барел през следващите седмици, а някои анализатори предупреждават, че средната цена на колонките ще достигне 5 долара за галон.

Редактор: Цветина Петрова