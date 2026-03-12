Представители на администрацията на президента Доналд Тръмп са съобщили, че първите шест дни от войната с Иран са стрували на САЩ най-малко 11,3 млрд. долара.

Сумата е била представена на закрит брифинг за сенатори във вторник. Тя не обхваща пълната стойност на войната, но е била предоставена на законодателите, които настояват за по-подробна информация за конфликта.

Сметката за войната: Колко може да струва на Израел конфликтът с Иран

Според няколко сътрудници на Конгреса се очаква Белият дом скоро да отправи искане за допълнително финансиране. Някои служители посочват, че сумата може да достигне около 50 млрд. долара, докато други смятат, че дори тази оценка е твърде ниска.

До момента администрацията не е обявила публично обща оценка за разходите по конфликта, нито е дала ясна прогноза колко дълго може да продължи той. По време на посещение в Кентъки вчера Тръмп заяви „ние спечелихме войната“, но подчерта, че САЩ ще продължат участието си, за да довършат започнатото.

Сумата от 11,3 млрд. долара беше съобщена за първи път в сряда от „Ню Йорк Таймс“.

Представители на администрацията са информирали още законодателите, че само през първите два дни от военната кампания са били използвани боеприпаси на стойност около 5,6 млрд. долара.

Тръмп за Иран: Спечелихме, но не искаме да си тръгваме преждевременно

Членовете на Конгреса, които вероятно скоро ще трябва да одобрят ново финансиране за войната, изразяват притеснения, че конфликтът може да изчерпи военните запаси на САЩ в момент, когато отбранителната индустрия изпитва трудности да отговори на нарасналото търсене.

Редактор: Цветина Петкова