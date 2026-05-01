Иранският външен министър Абас Арагчи отправи остри обвинения към Съединените щати, като заяви, че Вашингтон умишлено представя „изкривени и занижени“ данни за реалните разходи, свързани с войната, и прикрива истинската ѝ финансова тежест.

В публикация в социалната мрежа X Арагчи твърди, че Пентагонът подвежда обществеността относно средствата, изразходвани до момента, и настоява, че реалната сума вече достига 100 милиарда долара. По думите му „залогът на Нетаняху досега е струвал на Америка 100 милиарда долара“, което според него е многократно повече от официално обявяваните стойности.

Ескалация на напрежението: Техеран заплаши САЩ с „дълги и болезнени удари“

The Pentagon is lying. Netanyahu's gamble has directly cost America $100b so far, four times what is claimed.



Indirect costs for U.S. taxpayers are FAR higher. Monthly bill for each American household is $500 and rising fast.



Israel First always means America Last. pic.twitter.com/onailLYFdL — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 1, 2026

Иранският министър допълва, че действителната цена за американските данъкоплатци е още по-висока, включително косвени разходи. Той изчислява, че месечната тежест за всяко американско домакинство достига около 500 долара и продължава да нараства. Арагчи отправя и политическа критика към курса на САЩ спрямо Израел с думите: „Израел на първо място винаги означава Америка на последно място“.

Редактор: Цветина Петкова