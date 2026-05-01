Израел задържа 20 кораба със 175 активисти от флотилията за Газа (ВИДЕО)
Ще доведе ли спорът за ядрената програма до нов етап в конфликта между САЩ и Иран?
Кризата в Близкия изток: Спор около иранското предложение за мир
Иран предлага край на блокадата на Ормузкия проток срещу запазването на ядрената си програма
По-високи цени на пластмасовите продукти
AI на фронта: Как развитието на технологиите оказва влияние върху военните конфликти
Техеран все още блокира Ормузкия проток в отговор на военноморската блокада на САЩ срещу износа на ирански петрол
Два месеца след началото на американско-израелската война с Иран ескалира размяната на словесни заплахи между Техеран и Вашингтон. Иран заплаши, че ще отговори с „дълги и болезнени удари” по американски позиции, ако САЩ подновят атаките си.
Усилията за разрешаване на конфликта са в задънена улица. От 8 април е в сила примирие, но Иран все още блокира Ормузкия проток в отговор на военноморската блокада на САЩ срещу износа на ирански петрол.
Израелският министър на отбраната: Може да се наложи да предприемем нови действия срещу Иран
Американският президент Доналд Тръмп трябваше да бъде информиран вчера за плановете за поредица нови военни удари, с които да се принуди Иран да преговаря за прекратяване на конфликта. В петъчния ден изтича официалният срок, определен от законодателството в САЩ, в който Тръмп трябва да сложи край на войната или да представи пред Конгреса аргументи за нейното удължаване.
Редактор: Мария Барабашка
