Израелският министър на отбраната Израел Кац каза, че страната му може "да се наложи да предприеме нови действия" срещу Иран, за да попречи на Ислямската република да се превърне отново в заплаха за Израел, предаде "Франс прес".

"Макар и да подкрепяме дипломатическите усилия на САЩ, е възможно да се наложи скоро да предприемем нови действия, за да осигурим постигането на тези цели", каза силовият министър по време на военна церемония.

По-рано днес Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) загубиха свой войник при боеве в Ливан, четвъртата тяхна жертва, откакто на 17 април влезе в сила примирието с проиранското шиитско движение "Хизбула".

Деветнайсетгодишният сержант Лием Бен Хемо "падна в бой в Южен Ливан", отбелязаха ЦАХАЛ в съобщение и допълниха, че друг войник е бил ранен в същото сражение.

По изчисления на "Франс прес", откакто избухнаха боевете в Ливан на 2 март, когато "Хизбула" поднови атаките срещу Израел в отговор на ликвидирането на 28 февруари на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, израелската армия е дала 17 жертви.

В периода след това в същата зона загина и цивилен израелец, работещ за ЦАХАЛ.

