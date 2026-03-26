Израелския министър на отбраната Израел Кац обяви, че при израелски въздушен удар е бил убит Алиреза Тангсири. Той е командир на военноморските сили на Иранската революционна гвардия и според Кац е бил пряко отговорен за операциите по миниране и блокиране на корабоплаването в Ормузкия проток.

„Снощи, в рамките на прецизна и смъртоносна операция, израелските въоръжени сили ликвидираха командира на военноморските сили на Иранската революционна гвардия Тангсири, заедно с висши офицери от военноморското командване”, заяви Кац във видеообръщение.

Тангсири заемаше поста командир от 2018 г., а преди това е бил заместник-командващ. Той беше известен с острата си риторика срещу САЩ и Израел, като още през 2019 г. беше санкциониран от Министерството на финансите на САЩ след свалянето на американски дрон и заплахи за затваряне на Ормузкия проток.

Ликвидирането на Тангсири е част от вълната съвместни американско-израелски удари, започнали на 28 февруари. Израел твърди, че оттогава са елиминирани редица високопоставени ирански лидери, включително върховният лидер Али Хаменей и шефът на службите за сигурност Али Лариджани.

През последната седмица израелските сили са засилили офанзивата си срещу иранския флот, като при въздушни удари бяха поразени ирански бойни кораби с ракетни системи дори в акваторията на Каспийско море.

