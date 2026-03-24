Израелските войски ще контролират голяма част от Южен Ливан като част от кампанията си срещу "Хизбула", заяви министърът на отбраната Израел Кац, съобщи "Би Би Си".

Той посочи, че войските ще установят зона за сигурност до река Литани, на около 30 км от границата между Ливан и Израел, и че разселените жители няма да бъдат допуснати обратно, докато Северен Израел не стане безопасен. Пет моста, „използвани от "Хизбула" за преминаване на терористи и оръжия“, са били взривени, каза още той.

Израел: Нанесохме удари по обекти на "Хизбула" в Южен Ливан

Последната ескалация на конфликта започна, след като подкрепяната от Иран "Хизбула" изстреля ракети по Северен Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран. Това се случва и на фона на почти ежедневните израелски атаки срещу Ливан, въпреки примирието от ноември 2024 г. От тогава в Ливан са убити над 1000 души, сочат данните на ливанското здравно министерство. Сред жертвите са най-малко 118 деца и 40 здравни работници. Повече от милион души са били разселени, което може да доведе до голяма хуманитарна криза.

Израелски представители твърдят, че целта е да се защитят общностите в Северен Израел от атаките на "Хизбула".

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Южен Ливан е сърцето на шиитската мюсюлманска общност в Ливан, основната база за подкрепа на "Хизбула". Ливанското правителство обеща да разоръжи "Хизбула", създадена през 80-те години на миналия век в отговор на израелската окупация на Ливан. Но досега групировката отказва да обсъжда бъдещето на оръжията си.

Кац каза още, че израелските отбранителни сили сега „маневрират на ливанска територия, за да завземат фронтова линия на отбрана, елиминирайки терористите на "Хизбула" и унищожавайки установената там терористична инфраструктура, както и къщите в ливанските гранични села, които служат като терористични аванпостове на практика“. Той добави, че целта им ще бъде „да създадат отбранително пространство и да държат заплахата далеч“. Това се извършва въз основа на модела, следван в Рафах и Бейт Ханун - големи населени центрове в Ивицата Газа, които до голяма степен са разрушени от въздушни удари и остават под израелски военен контрол. Хилядите ливаци, които са били разселени, „няма да се завърнат на юг от река Литани, докато не бъде гарантирана сигурността за жителите на северната част" на Израел, каза още той.

Ливанският президент Джоузеф Аун определи израелските планове като „политика на колективно наказание срещу цивилното население“.

