Израелската въздушна активност се засили през нощта в Южен Ливан. Бяха атакувани множество цели, съобщи ливанската новинарска агенция ННА.

Агенцията съобщава за въздушен удар в района между населените места Адшит и Кусайбе. Мостът "Касмие", свързващ пристанищния град Тир със столицата Бейрут, също е бил поразен при нощната атака. При отделен инцидент дрон е нанесъл удар по мотоциклет в Мадждал Селм.

На разсъмване израелски бойни самолети са извършили допълнителни удари по градовете Шакра и Аайната, което показва продължаваща ескалация на въздушните операции в региона.

