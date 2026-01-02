Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по няколко цели в Ливан, включително по съоръжения на "Хизбула" в различни райони на южната част на съседната страна, предаде ДПА. По думите на армията целите включвали тренировъчен полигон, използван от елитно подразделение на подкрепяната от ливанска шиитска Иран групировка, както и сгради, за които се предполага, че били използвани като складове за оръжие.

Ливански източници от сферата на сигурността казаха, че в различни части на Южен Ливан са нанесени многобройни удари, които определиха като "тежки". Източниците посочиха, че сред жителите на околните райони настъпила паника.

Израел обяви, че е нанесъл удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

Местни медии съобщиха за десетки удари, но не оповестиха информация за евентуални жертви. Очевидци разказаха, че израелски изтребители прелетели над столицата Бейрут и други региони.

Напрежението между Израел, "Хизбула" и ливанското правителство отново се изостри през последните седмици, което подхрани опасенията от нова ескалация на конфликта. Ключовият краен срок за разоръжаване на "Хизбула" изтече в сряда, след като ливанското правителство, под натиска на САЩ и Израел, се съгласи да завърши първата основна фаза на разоръжаването до края на миналата година.

Ливан е близо до разоръжаването на „Хизбула“ южно от река Литани

Израел обвинява "Хизбула", че се прегрупира и превъоръжава, и заявява, че ще продължи да нанася удари по позициите на групировката. Откакто през ноември 2024 г. влезе в сила примирие, според местни източници при почти ежедневни атаки в Ливан са загинали над 100 цивилни. "Хизбула" никога не е приемала график за разоръжаване. Нейният лидер Наим Касем многократно подчерта, че организацията спазва условията на съществуващото примирие, а Израел – не. Групировката настоява за изтеглянето на израелските войски от петте им останали позиции в Южен Ливан.

