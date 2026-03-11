Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че войната срещу Иран ще продължи „колкото е необходимо“, предаде ДПА.

„Тази операция ще продължи без времеви рамки, докато не постигнем всичките си цели и битката не се реши“, заяви днес Кац на среща с израелското военно ръководство в Тел Авив.

Доналд Тръмп: Мисля, че войната в Иран почти приключи

Той допълни, че оцелелите представители на иранското ръководство „бягат като мишки в тунелите, както и ръководството на „Хамас“ в ивицата Газа и ги определи като „група страхливци, които заплашват жени, деца и старци по улиците, специализирали се в кланета и избиване на цивилни“.

Кац заяви, че Израел ще продължи ударите, за да смаже властовия апарат „в Техеран и Иран ден след ден, цел след цел“. Според него това ще позволи на иранския народ да се надигне на бунт и да свали ръководството на страната.

Редактор: Ивета Костадинова