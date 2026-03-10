Снимка: gettyimages
Американският президент опита да успокои света
На фона на увеличаващите се опасения около покачващата се цена на петрола Доналд Тръмп се опита да успокои света. Американският президент каза пред журналисти от CBS News, че войната с Иран може скоро да приключи.
„Мисля, че войната е почти приключила. Иран няма военноморски флот, няма комуникации, няма военновъздушни сили. Ракетите му са унищожени“, посочи американският държавен глава.
В разговор с Тръмп: Путин предложи решения за конфликта с Иран
Изявлението му изглежда свърши работа, поне временно, тъй като цената на петрола падна от най-високите нива от 120 долара за барел по-рано същия ден. Коментарите му бяха в рязък контраст с думите на Пийт Хегсет - неговия военен министър, който предишната вечер обяви пред CBS, че „това е само началото“. Когато беше попитан на пресконференция коя позиция е правилната, Тръмп отговори: „Може да се каже и двете“.
Неяснотата пролича и в другите отговори на Тръмп. Президентът се опитваше да застане и на двете позиции, заявявайки, че операцията може да спре сега, тъй като е минала добре, но може да продължи и по-дълго. „Можем да го наречем огромен успех още сега, щом си тръгваме оттук или можем да продължим по-далеч и ще го направим“, категоричен беше президентът на САЩ.
Смесените послания отговарят на определен модел. След първите удари срещу Иран Тръмп направи редица изявления относно обосновката и ситуацията, които често изглеждат противоречиви. Това е дори преди да бъдат погледнати различните послания, идващи от хора в екипа му.
Доказва ли това, че Тръмп не знае какво прави по отношение на Иран? Според неговите поддръжници критиците на президента правят стара грешка. Помощници и дипломати отдавна твърдят, че за да разбере Тръмп, човек трябва да го приема сериозно, а не буквално.
Тръмп заплаши да удари Иран "много по-силно", ако блокира доставките на петрол
След ударите срещу Иран Тръмп отговори по телефона на множество журналисти, обаждащи се с надеждата за кратък разговор с президента. Това доведе до понякога объркана медийна картина, с различни послания навсякъде, но също така му дава шанс да контролира наратива, както се случи с посланието му в понеделник точно преди затварянето на пазарите.
Що се отнася до истината за ситуацията отвъд манипулацията, макар че президентът е решен да запази възможностите си отворени, той също така изглежда нетърпелив да има готов план за отстъпление.
В миналото американският президент е говорил за смяна на режима и е отказвал да изключи намесата на бойни действия на място, но последната реторика за ограничена операция, заедно с опитите за петролни сделки, изглежда е насочена към успокояване на пазарите, за да се предотврати негативна реакция от страна на избирателите. Ако целите на конфликта не са определени, то Тръмп има възможност да обяви победа в момент, който той избере.
И все пак, думите на президента, че е на прага на победата и операцията е почти приключила, привличат някои неблагоприятни паралели - скандалната реч на Джордж У. Буш за „изпълнение на мисията“ през 2003 г., след като президентът започна американската инвазия в Ирак шест седмици по-рано.
Тогава Буш стоеше на палубата на американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ с транспарант на заден план, на който пишеше „Мисията е изпълнена“. Тогава той заяви: „Основните бойни операции в Ирак приключиха. В битката за Ирак Съединените щати и нашите съюзници надделяха“. След това той добави, че „в Ирак има много работа“. Внушението беше, че основните бойни операции са приключили. Но не е било писано да се случи. Американските войски се сражаваха в Ирак още осем години, преди окончателно да се изтеглят през 2011 г. Това беше урок за опасностите от твърде ранното обявяване на победа.
Последвайте ни