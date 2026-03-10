Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с по-мащабна атака срещу Иран, ако страната блокира доставките на петрол, чиито цени скочиха заради войната в Близкия изток.

„Няма да позволя на терористичен режим да държи света за заложник и да се опитва да спре доставките на петрол в света. И ако Иран направи нещо в тази насока, ще бъде ударен много, много по-силно“, заяви Тръмп на пресконференция във Флорида.

Тръмп: Следващият лидер на Иран няма да издържи дълго без одобрението ми

Президентът на САЩ заяви, че войната срещу Иран ще бъде „краткосрочна екскурзия“, като същевременно настоя, че САЩ и Израел „не са спечелили достатъчно“ срещу Техеран.

Коментарите на Тръмп по време на събрание на републиканците от Конгреса в неговия голф клуб в Дорал, Флорида, хвърлиха допълнителна несигурност върху неговия график, след като в интервю за Си Би Ес Нюз той каза, че конфликтът е „почти напълно приключен“.

„Направихме една малка екскурзия, защото смятахме, че трябва да го направим, за да се отървем от някои хора. И мисля, че ще видите, че това ще бъде краткосрочна екскурзия“, заяви Тръмп в речта си.

79-годишният президент повтори хвалбите си за унищожаването на иранския флот, въздушните сили и ракетната програма, предаде АФП.

Но Тръмп, чиито по-ранни коментари за Си Би Ес, че краят на войната е близо, предизвикаха скок на акциите и спад на цените на петрола, посочи, че САЩ и Израел имат още работа за вършене.

„Вече сме спечелили по много начини, но не сме спечелили достатъчно“, каза Тръмп, призовавайки за „окончателна победа“ над Иран.

Позовавайки се на убийството на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей и други ирански лидери, Тръмп подчерта, че САЩ „няма да отстъпят, докато врагът не бъде напълно и решително победен“.

Редактор: Иван Петров