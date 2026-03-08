Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия "Ей Би Си", че следващият лидер на Иран „няма да издържи дълго, ако не получи неговото одобрение“, предаде "Франс прес".

Тръмп: Има някои добри кандидати за лидер на Иран

„Той трябва да получи нашето одобрение. Ако не получи одобрението ни, няма да издържи дълго“, заплаши американският президент, след като иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че изборът на наследник на аятолах Али Хаменей е работа на „иранския народ и на никой друг“.

"Новият ирански върховен лидер беше избран в неделя от отговорния орган – Съвета на експертите“, съобщиха няколко от членовете му. Името му обаче не се оповестява.

