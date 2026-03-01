Има някои добри кандидати за нов лидер на Иран след смъртта на върховния духовен водач аятолах Али Хаменей, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CBS News, без да посочи конкретни имена.

По думите му американските и израелските удари са били ефективни и могат да отворят път към дипломатическо решение на кризата. Тръмп коментира, че възможностите за дипломация сега са значително по-реални в сравнение с предходния ден, тъй като, според него, Иран е под сериозен военен натиск.

Президентът определи извършените в събота удари като изключително успешни и с важно значение както за Съединените щати, така и за международната общност.

По-рано той обяви, че при атаките е бил убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който ръководеше страната близо 37 години. По информация на източници на CBS News, при операцията са загинали около 40 ирански официални представители.

След разговори с американски представители и световни лидери през деня, Тръмп е заявил, че продължава внимателно да следи реакцията на Техеран. В отговор на ударите Иран е изстрелял балистични ракети срещу Израел и е предприел атаки срещу американски съюзници в други части на Близкия изток.

Американският президент посочи, че ответните действия са били очаквани, но засега интензитетът им остава под нивото, което САЩ и партньорите им са предвиждали.

