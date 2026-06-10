„Помощта за Украйна върви по две линии. Едната са продажбите на фирмите производители, които чрез посредници достигат до Украйна. Това няма да спре. Другата е безвъзмездната помощ от наличностите на България“, каза в ефира на „Твоят ден“ бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в коментар на военната помощ за Украйна, съобщенията за фалшиви банкови гаранции в Министерството на отбраната и твърденията за оскъпяване на ключови отбранителни проекти.

По думите му заявлението на военния министър, че няма да се предоставя допълнителна безвъзмездна помощ от складовете, не означава промяна в общата политика, но начинът на комуникация създава проблем.

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„България не би трябвало да се отдалечава от съюзниците си. Символичното значение на подкрепата е важно, дори когато възможностите ни са ограничени“, допълни Божилов.

Той подчерта, че стратегическият интерес на страната не трябва да се свежда единствено до финансови измерения. „Интересът на България е в Европа да има правила, мир и да няма агресия. Това е ключовото“, заяви експертът.

Божилов коментира и темата за обема на оказаната помощ, като посочи, че България е предоставяла както въоръжение, така и техника с отпаднала необходимост, част от която впоследствие е компенсирана по европейски механизми.

„Не всичко е безвъзмездно. Част от предоставеното се компенсира и страната получава средства за модернизация“, уточни той.

Бившият заместник-министър засегна и темата за обществените поръчки и договорите в отбранителния сектор. Той обърна внимание на проекта за доставка на 3D радари по европейския механизъм SAFE, като предупреди за възможно сериозно оскъпяване.

„Не може да има 30% увеличение на цената. Ако това се потвърди, трябва да се провери къде е проблемът“, посочи Божилов и допълни, че подобен случай би имал европейски отзвук.

По повод информацията за фалшиви банкови гаранции, използвани при авансови плащания по договори в Министерството на отбраната, той обясни, че става дума за вече установен проблем, за който има сигнал и разследване.

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„При няколко договора са представени фалшиви банкови гаранции. Служители в министерството не са установили това навреме“, каза Божилов.

Той подчерта, че не става дума за политическа или министерска отговорност на най-високо ниво, а за пропуски в административния контрол.

„Това не е работа на министъра. Проблемът е на ниво изпълнение и проверка на документите“, уточни експертът. Божилов призова за повече яснота и прозрачност по всички спорни обществени поръчки и договори в отбранителния сектор, за да се избегнат съмнения и политически спекулации.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова