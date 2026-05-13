Засилването на военното присъствие на САЩ в Арктическата територия е част от текущите преговори с Вашингтон, заяви премиерът на Гренландия. Така той потвърди, че интересът на Съединените щати към острова не е отслабнал.

САЩ и Дания водят преговори за откриване на нови бази в Гренландия

"В продължение на много месеци гренландците живееха в несигурност, знаейки, че най-голямата световна суперсила не изключва възможността за военна инвазия в страната им. Сега знам, че той е отхвърлил тази възможност, но все още има желание за някакъв контрол над Гренландия. Ето защо гренландците се чувстваха много несигурни. Сега сме направили стъпки в правилната посока. Имаме работна група, която общува директно помежду си, и това е добра стъпка. Няма да влизам в подробности за това, което обсъждаме, но засилването на военното присъствие в Гренландия също е част от обсъжданията", заяви премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен.

Изявленията на Доналд Тръмп, че САЩ трябва да придобият или контролират полуавтономната датска територия Гренландия, предизвикаха напрежение не само между Вашингтон, Нуук и Копенхаген, а и в рамките на НАТО. В опит да успокоят напрежението Гренландия, Дания и САЩ се споразумяха по-рано тази година да проведат дипломатически преговори на високо равнище за разрешаване на кризата. Във вторник Би Би Си съобщи, че американски официални лица се опитват да договорят изграждането на три нови бази в южната част на острова.

