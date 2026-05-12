Със спорт, игри и време заедно ще премине тазгодишното издание на "Фамилатлон’26" - инициативата, която събира деца и родители около активния начин на живот и семейното общуване. Събитието ще се проведе в събота на Голямата поляна в Южния парк в София, а организаторите обещават разнообразни активности за малки и големи.

„Това е семейният празник, който организираме вече 18 години. Родители и деца заедно могат да се забавляват, да учат и да откриват нови неща“, каза Зорница Трифонова от Асоциация Родители. По думите ѝ една от основните цели на инициативата е да насърчи семействата да прекарват „споделено и пълноценно време заедно“.

Сред основните акценти тази година ще бъде малък велопоход за деца между 2 и 7 години, който започва в 11 часа. „Казваме колко е важно децата да се движат и да бъдат активни“, посочи Трифонова. Предвидени са още научен клас, игри сред природата съвместно с Българското дружество за защита на птиците, спортни активности и зона за хокей. По време на събитието ще има и специална зона, посветена на безопасността в интернет.

Трифонова допълни, че тази година във "Фамилатлон’26" ще се включат близо 40 партньорски организации. „Това, което наблюдаваме през годините, е, че децата и родителите се връщат отново и отново. Тези преживявания остават траен спомен“, каза още координаторът на Асоциация Родители. Събитието ще се проведе от 10:00 до 18:00 часа.

