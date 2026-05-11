Клубът по финансова грамотност MoneyMinds към 105. СУ „Атанас Далчев“ организира събитието „Образование и умения на бъдещето“ в края на май. Форумът е изцяло създаден от ученици и има за цел да представи практическа насоченост за възможностите пред младите хора. Гости в студиото на „Социална мрежа“ днес са Иван Пехливанов и Борислав Бонев, които са ученици в 12 клас и основатели на Ученическия клуб по финансова грамотност MoneyMinds.

„Започнахме с едно събитие още през 11-и клас, което беше пряко насочено към финансовата грамотност, като ние представихме презентации по темата пред наши съученици. Викнахме и лектор по темата Георги Захариев и дойдоха ученици от други училища. Успехът ни мотивира да направим по-голяма инициатива“, каза Иван Пехливанов.

„В 11 клас започвахме да се интересуваме от пари, финанси, бюджети, джобни, затова решихме да направим клуб по финансова грамотност. Много хора се заинтересуваха и се записаха, затова решихме да направим събития. Докарахме ученици от други училища в нашето и това беше знак да продължим“, допълва Борислав Бонев.

Според Иван, тъй като повечето им съученици им нямат достатъчно доверие се насочват към професионалисти, които да дадат повече информация по темата. Затова организаторите канят предприемачи и известни професионалисти, а те самите се фокусират върху организацията на инициативата.

„Събитието, което ще се състои на 28 май ще е на тема „Образование, умения и професии на бъдещето“. Много хора се вълнуват дали тяхната професия ще бъде взета от изкуствения интелект. На форума аудиторията ще бъде информирана за новите професии, които възникват и какви умения ще са необходими в бъдеще, за да можеш да просперираш. Целта е да се помогне с информация как учениците да кандидатстват за работа или университет“, разказва повече подробности за практическатанасоченост на форума Бонев.

Иван споделя, че неговите родители се занимават със собствен бизнес и той самият се е насочил към подобна сфера на развитие – бизнес и маркетинг. Усилията, които полага за инициативата са в негов голям плюс.

„Главното послание, с което ученик трябва да излезе от наше събитие е да вярва в себе си и да знае, че проактивността му ще го изкара напред“, категорични са организаторите. Те са се свързали със 70 училища и очакват над 500 младежи. „Искаме да благодарим на директора на училището ни, който ни подкрепи още на първото ни събитие. Благодарности и на Атанас Димитров от УНСС, който ни оказа пълна подкрепа.“

Редактор: Райна Аврамова