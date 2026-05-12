Сериалът "Досиетата Х" отново ще излезе на екран. Този път зад проекта застава Райън Куглър. Режисьорът привлече осем гост - актьори. Сред тях са носителката на "Оскар" Ейми Мадиган, Стив Бушеми, Бен Фосър, Девери Джейкъбс, Локлин Мънро, Танту Кардинал, Джоел Д. Монгран и София Грейс Клифтън.

Те се присъединяват към Химеш Пател и Даниел Дедуайлър в главните роли, които ще влязат в образите на двама изключително добри професионалисти агенти, но много различни един от друг. Те изграждат неочаквана връзка, след като са назначени в отдавна закрит отдел, занимаващ се със случаи на необясними явления.

Куглър, който наскоро спечели „Оскар“ за оригинален сценарий за "Грешници", е сценарист и режисьор на пилотния епизод. Създателят на оригиналната версия на "Досиетата Х" Крис Картър е изпълнителен продуцент на новата поредица, а Дженифър Йейл е шоурънър.

Миналото лято Мадиган изигра ролята на леля Гладис в хитовия филм на ужасите на Зак Крегър, „Оръжия“, който спечели 270 милиона долара по целия свят.

Бушеми спечели награда „Еми“ за късометражен вариететен сериал за Park Bench With Steve Buscemi. Той участва и в Boardwalk Empire.

Номинираният за награда „Еми“ Фостър наскоро участва във филма "Кристи".

Оригиналният сериал „Досиетата Х“ е с участието на Андерсън и Дейвид Духовни в ролите на специалните агенти на ФБР Дейна Скъли и Фокс Мълдър, които разследват случаи, свързани с паранормални явления. Сериалът излъчи девет сезона, след което на екран излязоха и два пълнометражни филма, „Досиетата Х“ (1998) и „Досиетата Х: Искам да вярвам“ (2008). През 2016 година пък излезе продължение от два нови сезона.

Наскоро Джилиън Андерсън сподели, че е във възторг от пилотния епизод, чийто сценарий е прочела. Тя похвали Куглър с думите "той е толкова готин човек и е толкова талантлив". По време на участието си в Awesome Con, Андерсън разкри, че е провела „няколко разговора“ с режисьора на „Грешници“, което би могло да доведе до повторното ѝ изпълнение на ролята на агент Дейна Скъли.