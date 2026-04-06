Завладяващ трейлър на римейка на „Нос на страха“ беше пуснат на екран. Предстоящият минисериал и психологически трилър е с участието на Хавиер Бардем, Ейми Адамс и Патрик Уилсън. Продуценти са Мартин Скорсезе (който режисира хитовия филм от 1991 г. „Нос на страха“) и Стивън Спилбърг (който продуцира същия проект).

Официалният синопсис на сериала гласи: „Буря се задава за щастливо женените адвокати Анна (Адамс) и Том Боудън (Уилсън), когато Макс Кади (Бардем), прословутият убиец, за чието арестуване са отговорни, е освободен от затвора. Той търси отмъщение.“

Трейлърът започва със зловещия смях и приковаващ поглед на Бардем. Испанският актьор и носител на "Оскар", "Златен глобус", БАФТА и много други отличия не за пръв път влиза в образа на злодей. Добре известни са ролите му в "Да обичаш Пабло", "Няма място за старите кучета", "007 Координати: Скайфол" и други. Ролите му са характерни, а фактът, че са изиграни точно от него, придават на образите още повече сила, загадъчност и емоционално въздействие.

Ейми Адамс е известна на кинофеновете от ленти като "Човек от стомана", "Американска схема" "Хвани ме, ако можеш" и много други. Освен това е носител на много филмови отличия. А Патрик Уилсън е добре познат от франчайза "Заклинанието", както от "Аквамен и изгубеното кралство".

"Нос страх" е адаптация на роман на Джон Макдоналд от 1957 г. „Екзекуторите“. За пръв път историята е разказана на кино през 1962 г. със заглавие „Нос страх”, като тогава във филма участват Грегъри Пек и Робърт Мичъм. След това „Нос страх“ е преработен от Скорсезе с участието на Ник Нолти, Джесика Ланг и Робърт Де Ниро.

Новата версия е дело на шоурънъра Ник Антоска, работил по „Рога“, Channel Zero.

Нос страх" включва 10 епизода, като първите два ще бъдат премиерно излъчени на 5 юни. В него участват още Джо Андерс, Лили Колиас, Малия Пайлс и Си Си Си Паундър.