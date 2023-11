Първата голяма война за наддаване за телевизионен стрийм се очертава да бъде за новия драматичен сериал "Нос страх", който обединява две от легендите в съвременното кино - Мартин Скорсезе и Стивън Спилбърг, предадоха Deadline и Variety.

Това е първото телевизионно сътрудничество на двамата носители на "Оскар". Те ще бъдат изпълнителни продуценти на проекта, заедно с Ник Антоска, който е и шоурънър и създава истински криминални и хорър драми като „Channel Zero“, „The Act“ и „Brand New Cherry Flavor“. Други изпълнителни продуценти са Дарил Франк и Джъстин Фалви от Amblin Television и Алекс Хедлунд от Eat the Cat.

Логлайнът на "Нос страх" гласи: “Идва буря за двойка женени адвокати, когато скандален убиец от миналото им е освободен след години в затвора. Напрегнат, съвременен трилър, който разглежда манията на Америка по истинските престъпления през 21 век.“

