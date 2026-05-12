Британският премиер Киър Стармър е подложен на силен натиск да се оттегли след катастрофалните резултати от местните избори. На днешното заседание на правителството ще стане ясно каква е подкрепата за министър-председателя.



Трима членове на кабинета – вицепремиерът Дейвид Лами и министрите на вътрешните и външните работи Шабана Махмуд и Ивет Купър, както и повече от 80 депутати от лейбъристите поискаха незабавна оставка от Стармър или най-малкото - обявяване на график за оттеглянето му.

Всеки бъдещ кандидат за лидерския пост ще се нуждае от подкрепата на 20% от депутатите от лейбъристката партия, или 81 души.

Въпреки призивите за оставка обаче, британският премиер заяви пред кабинета си, че ще продължи да управлява и че процедура за смяната му не е започнала.

Междувременно, четирима министри подадоха оставката си. Последната дойде от Зубир Ахмед - министър на здравеопазването. Той заяви в писмото си до премиера, че обществеността "безвъзрватно е загубила доверие" в него. Първата оставка за деня дойде от министъра на общностите Миата Фахнбулех, която заяви в писмото си до Стармър, че страната се нуждае от промяна, но „обществеността не вярва, че можете да ръководите тази промяна – нито пък аз“. Няколко часа по-късно Джес Филипс обяви, че напуска поста си на министър по защитата на населението, казвайки на Стармър, че „делата, а не думите, са важни“. Алекс Дейвис-Джоунс скоро последва примера ѝ, като призова премиера да „действа в интерес на страната и да определи график за напускането си“.

На този фон над 100 британски депутати от Лейбъристката партия подписаха писмо в подкрепа на премиера, предаде "Би Би Си".

Дарън Джоунс, секретар на премиера, заяви: "Министър-председателят беше съвсем ясен, че не планира да си тръгва. А законопроектите, които кралят ще прочете в парламента утре, без да навлизам в подробности преди Негово Величество да дойде в парламента, са законопроекти, върху които всички ние около масата на кабинета работим усилено, за да ги подготвим за втората сесия. Това са новите закони, които искаме да приложим, за да приведем в действие ценностите на нашата Лейбъристка партия, за да донесем реална промяна за хората, промяната, за която хората гласуваха на последните избори".

