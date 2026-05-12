До края на месеца външните министри от ЕС ще обсъдят какви отстъпки може да се очакват от Русия за постигането на мир в Украйна, съобщи днес европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас, предаде кор. на БТА Николай Желязков.

По нейните думи руският президент Владимир Путин може веднага да прекрати войната, като спре обстрела и изтегли войските си от Украйна. Според нея думите на Путин, че войната върви към приключване, показват, че не той е в силна позиция. „Трябва да видим отстъпки от руска страна и да се уверим, че не става дума само за спиране на огъня и осигуряване на време за прегрупиране на руските сили“, настоя Калас. В края на май ще обсъдим какви отстъпки бихме очаквали от руската страна, поясни тя на пресконференция след днешното заседание на министрите на отбраната на страните от ЕС в Брюксел.

Русия се подготвя за дългосрочно противопоставяне със Запада, руската икономика в момента произвежда основно танкове и ракети, каза Калас. Дали Путин ще се опита да изпробва европейската отбрана, зависи наистина от нас. Сдържането дава резултат, а проявата на слабост действа като покана за агресора, добави тя. По нейните думи са необходими още санкции срещу руската страна.

Калас посочи, че Европа все още не успява да произведе достатъчно въоръжение. Тя призова иновациите в отбраната да станат политически приоритет и военното производство да поевтинее.

По повод събитията, свързани с Иран, Калас изрази подкрепа за всякакви дипломатически стъпки в търсенето на изход. По нейните думи Ормузкият проток е в „сива зона“ между войната и мира. Затварянето на най-важния морски път не може да продължава, каза Калас.

