Ръководителят на европейската външна политика Кая Калас заяви, че очаква в сряда да бъдат взети „положителни решения“ относно заема от 90 милиарда евро за Украйна.

Заемът беше договорен първоначално от всички страни-членки през декември, но няколко месеца преди изборите Унгария реши да го блокира.

Нефтопроводът „Дружба” подновява работа след смяната на властта в Унгария

Междувременно, унгарският петролен концерн MOL съобщи в сряда, че украинският оператор на нефтопровода „Дружба“ е уведомил официално компанията, че е готов да възобнови транзита на суров нефт към Унгария и Словакия. Информацията, че изпомпването на петрол по нефтопровода „Дружба“ ще бъде възобновено в сряда потвърди и източник от бранша пред „Ройтерс”, след като президентът Володимир Зеленски заяви, че ремонтните работи са приключили. Той призова ЕС да отблокира заем в размер на 90 милиарда евро, който бе спрян заради спор относно нефтопровода.