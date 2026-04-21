Снимка: БТА
Зеленски заяви, че спирането на петрола е било свързано с блокирания от Орбан заем за Украйна
Нефтопроводът „Дружба” подновява работа. Това обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.
Спирането на доставките по „Дружба” беше повод за сериозно напрежение между Унгария и Украйна. Премиерът Виктор Орбан обвиняваше Киев, че умишлено е спрял преноса от Русия. Украйна настояваше, че руски обстрел е повредил тръбопровода. Но след изборите, на които Орбан загуби властта, Зеленски промени версията.
В днешните си изказвания той свърза работата на „Дружба" с блокирането от страна на Орбан на големия европейски заем за Украйна.
