Корпус на гвардейците на ислямската революция организира военни учения в Техеран на фона на нарастващото напрежение и опасенията от подновяване на военните действия със САЩ и Израел, съобщи “Франс прес”, цитирана от БТА.

В маневрите са участвали части на идеологическата армия на Ислямската република, както и свързаната с нея паравоенна организация Басидж. Според иранската държавна телевизия по време на ученията са били отработвани различни бойни сценарии срещу „врага“ в различни терени и условия.

Командирът на КГИР в Техеран бригаден генерал Хасан Хасанзаде заяви, че една от основните цели на маневрите е била „да се подобри бойната готовност за противодействие на всяко движение на американо-ционисткия враг“. По думите му ученията са преминали успешно.

Маневрите се провеждат в момент, когато примирието в региона, действащо от 8 април, остава нестабилно. Американският президент Доналд Тръмп наскоро заяви, че споразумението е „на изкуствено дишане“ и му даде едва „1% шанс“ да оцелее.

