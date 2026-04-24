Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американски представители водят преговори „с хората, които в момента са на власт“ в Иран. В интервю за агенция „Ройтерс“ Тръмп каза, че Иран иска да преговаря и да види дали може да се постигне споразумение, както и че планира да направи предложение, насочено към удовлетворяване на исканията на САЩ.

Американска делегация пристига в Пакистан за преговори с Иран, твърди Тръмп

По-рано стана ясно, че емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани е обсъдил развитията около споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на катарски държавни медии. Ал Тани е казал, че Катар ще продължи да се координира с партньорите, за да подкрепя усилията за посредничество, начело на които е Пакистан.

Междувременно, източници от пакистанското правителство съобщиха, че иранска делегация е пристигнала в Пакистан.

Редактор: Станимира Шикова