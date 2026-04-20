Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за в. "Ню Йорк пост", че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американска делегация ще пристигнат в Пакистан до няколко часа за преговори по въпроса за Иран. Той като подчерта, че е готов да се срещне лично с висши ирански лидери, ако бъде постигнат напредък, предаде "Ройтерс".

Държавният глава на Щатите добави, че Израел и премиерът Бенямин Нетаняху не са повлияли на решението му да нападне Иран. По този начин начин Тръмп отговори на медийни публикации и критики от десни политически коментатори, че Израел го е убедил да атакува Иран на 28 февруари тази година, отбелязва агенцията.

"Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран. Убедиха ме последиците от 7 октомври (2023 година, когато радикалната палестинска групировка "Хамас" започна войната с Израел с изненадващото си трансгранично нападение - бел. ред.), в допълнение към моето дългогодишно мнение, че ИРАН НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Високопоставен ирански официален представител заяви, че Техеран разглежда положително възможността за участие в евентуални мирни преговори със САЩ, но че все още не е взето окончателно решение. Той посочи, че посредникът Пакистан полага положителни усилия за прекратяването на американската блокада и за осигуряване на участието на Иран в мирните преговори.

Представител на Пакистан, участващ в преговори, заяви, че двуседмичното примирие приключва на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).

Редактор: Дарина Методиева