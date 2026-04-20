Иран няма планове за нов кръг преговори със САЩ. Това заяви днес говорителят на Министерството на външните работи.

„Не е взето решение по този въпрос”, каза Есмаил Багаи на пресконференция в Техеран.

Спирането на огъня между Иран, САЩ и Израел, което е в сила от 8 април, изтича във вторник и все още няма яснота за следващите стъпки.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че представители на САЩ ще пристигнат в понеделник вечерта в Исламабад за преговори.

Разговорите между Вашингтон и Техеран на 11 април в Исламабад приключиха без споразумение за край на войната. Двете страни не преодоляха различията си във връзка с Ормузкия проток и иранската ядрена програма.

По-рано днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза, че ще бъде използвана всяка рационална и дипломатическа възможност за намаляване на напрежението със САЩ, но подчерта, че „бдителността и недоверието при взаимодействието с Вашингтон са очевидна необходимост”.

