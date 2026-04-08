Обявеното двуседмично спиране на огъня в Близкия изток предизвика предпазлив оптимизъм сред международните лидери, но и сериозни съмнения дали примирието ще издържи. Държави от Европа и Близкия изток определиха договорката като важна стъпка към деескалация, докато в Израел опозицията я окачестви като сериозен политически провал.

Египет приветства споразумението и призова следващият етап от преговорите да включва и гаранции за сигурността на страните от Персийския залив. От Министерство на външните работи на Египет подчертаха, че примирието трябва да бъде използвано като възможност за по-широк политически диалог, който да предотврати нова ескалация в региона. Кайро настоя и за възстановяване на стабилността в района на Ормузкия проток и за защита на корабоплаването.

Германският канцлер Фридрих Мерц също приветства спирането на огъня. По думите му договорката между Вашингтон и Техеран е шанс за намаляване на напрежението и за повторно отваряне на Ормузки проток, който е от ключово значение за световните доставки на петрол и газ. Берлин призова всички страни да спазват условията на примирието и да работят за трайно решение.

Британският премиер Киър Стармър определи примирието като „важна възможност“ за стабилизиране на Близкия изток. Той подчерта, че основната задача сега е временното споразумение да се превърне в устойчив мир. По тази причина Стармър заминава за страните от Залива, където ще разговаря с регионални лидери за трайно отваряне на Ормузкия проток и за нов дипломатически процес.

В самия Израел реакциите са далеч по-критични. Лидерът на опозицията Яир Лапид определи примирието с Иран като „политическа катастрофа“. Според него споразумението дава възможност на Техеран да запази влиянието си в региона, без да прави достатъчно отстъпки. Лапид разкритикува и правителството на Бенямин Нетаняху, че не е успяло да постигне по-твърди условия в рамките на договорката.

Междувременно и Организацията на обединените нации се включва в дипломатическите усилия. Специалният пратеник на световната организация за Близкия изток планира посещение в Иран през следващите дни. Очаква се разговорите да бъдат насочени към укрепване на примирието и създаване на механизъм за продължаване на диалога между страните.

Турция приветства временното прекратяване на огъня между САЩ и Иран, което беше обявено тази нощ от американския президент Доналд Тръмп, както и последвалото изявление на иранския външен министър Абас Арагчи, че ако ударите срещу Ислямската република бъдат прекратени, иранската армия "също ще преустанови отбранителните си операции".

„Посрещаме със задоволство решението за обявяване на временно прекратяване на огъня в региона. Подчертаваме, че постигнатото споразумение трябва да бъде приложено в неговата цялост и на терен и се надяваме, че всички страни ще останат обвързани с постигнатото споразумение“, пише в позиция на Министерството на външните работи на Турция.

Хърватският премиер Андрей Пленкович коментира днес, че споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток е много добро решение и за Хърватия и че вече се наблюдава падане на цените на петрола.

"Добра новина, виждам, че реагират и пазари из целия свят, вече падат цените на петрола, което е добре и за нас. Трябва да видим как ще се развие въпросът в следващите две седмици. Надявам се, че ще бъде договорен мир, това би би било най-доброто решение", каза Пленкович пред журналисти преди днешното заседание на хърватския парламент.

