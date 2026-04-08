Американският президент Доналд Тръмп определи двуседмичното примирие с Иран като „пълна и абсолютна победа“ за Съединените щати, подчертавайки, че споразумението е резултат от военния и дипломатически натиск, упражнен от Вашингтон.

„Пълна и абсолютна победа. Сто процента. Никакво съмнение“, заяви Тръмп в кратко телефонно интервю за Agence France-Presse малко след обявяването на примирието. По думите му САЩ са постигнали основните си цели, а паузата в бойните действия дава възможност да бъде договорено дългосрочно решение.

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

Особен акцент Тръмп постави върху иранската ядрена програма. Според него въпросът с обогатения уран на Техеран ще бъде окончателно решен в рамките на двуседмичното споразумение.

„Това ще бъде напълно уредено, иначе не бих се съгласил“, заяви американският президент, попитан какво ще се случи с иранските запаси от обогатен уран. По този начин Тръмп даде знак, че прекратяването на огъня е обвързано не само със спиране на ударите, но и с конкретни ангажименти от страна на Иран по ядрената тема.

Според представител на Белия дом и Израел е приел условията на примирието след повече от шест седмици конфликт в региона. Израелските власти потвърдиха информацията на Вашингтон, че е постигнато съгласие за синхронно прекратяване на бойните действия.

„Двуседмичното примирие не включва Ливан“, заяви кабинетът на министър-председателя Бенямин Нетаняху. Изявлението противоречи на по-ранното обявяване от министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф - действащ като посредник в конфликта - че примирието обхваща „навсякъде, включително в Ливан“.

Тръмп намекна и за възможно участие на Китай в процеса. Той заяви, че според получената от него информация Пекин е помогнал да бъде убеден Техеран да седне на масата за преговори.

„Чувам, че да“, каза Тръмп, попитан дали Китай е съдействал за постигането на споразумението. Коментарът идва в момент, когато американският президент се готви за посещение в Пекин през май и среща с китайския лидер Си Дзинпин.

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран ще прекрати отбранителните си действия

Примирието бе договорено след разговори на Тръмп с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и пакистанския фелдмаршал Асим Мунир. Американският президент прие да спре ударите срещу Иран за срок от две седмици, при условие че Техеран гарантира „пълното, незабавно и безопасно“ отваряне на Ормузкия проток.

Белият дом също представи споразумението като голям успех за администрацията. Говорителката Каролин Левит заяви, че именно военните действия на САЩ са поставили Вашингтон в силна позиция за преговори.

В публикация в X Левит определи примирието като „победа за Съединените щати, постигната от президента Тръмп и нашата невероятна армия“. По думите ѝ военният успех е създал „максимален лост“, благодарение на който американският президент и неговият екип са успели да водят „трудни преговори“, отварящи път към дипломатическо решение и по-траен мир.

Част от републиканците и демократите критикуват Тръмп, че отново е отстъпил в последния момент. В американските медии и социалните мрежи дори се използва изразът “TACO” – “Trump Always Chickens Out”, тоест „Тръмп винаги се отказва в последния момент“. Причината е, че през последните седмици той говореше за разрушителни удари и дори за „унищожаване“ на Иран, а сега изведнъж приема преговори по условия, които доскоро сам определяше като неприемливи.

Евентуалните преговори трябва да започнат още на 10 април в Исламабад, а посредник отново ще е Пакистан.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петкова