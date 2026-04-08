САЩ ще участват в осигуряването на корабоплаването в Ормузкия пролив, обяви в сряда президентът Доналд Тръмп, часове след като Вашингтон и Техеран постигнаха споразумение за примирие . Двете страни договориха двуседмично прекратяване на огъня едва около час преди изтичането на поставения от Тръмп срок, след който той заплашваше да заличи Иран от лицето на Земята.

Техеран заяви, че е дал съгласие за свободно преминаване в Ормузкия пролив - жизненоважен морски маршрут за петрол, който беше практически парализиран в продължение на седмици заради войната в Близкия изток. Блокадата доведе до сериозен ръст на цените на суровия нефт и свързаните продукти в световен мащаб.

„Съединените американски щати ще помагат за облекчаването на корабния трафик в Ормузкия пролив", написа Тръмп в платформата си Truth Social. „Ще последват много положителни действия! Ще се спечелят големи пари. Иран може да започне процеса на възстановяване", добави той.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви часове по-рано, че свободното преминаване ще бъде възможно „чрез координация с въоръжените сили на Иран и при съобразяване с техническите ограничения".

В публикацията си Тръмп уточни, че американските сили ще се „зареждат с припаси от всякакъв вид" и ще присъстват в района, за да се уверят, че всичко върви добре. „Убеден съм, че ще е така", написа той.

Тонът на американския президент рязко контрастираше с отправената миналата седмица заплаха да бомбардира Иран „обратно в каменната ера". „Точно както се случва при нас в САЩ, това може да бъде златният век на Близкия изток!", написа Тръмп в сряда.

Редактор: Ина Григорова