Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс отиде в Унгария, за да агитира за Виктор Орбан.

Пет дни преди изборите, Ванс първо беше посрещнат в сградата на Министерския съвет, а след това отиде на митинг в подкрепа на унгарския премиер. По време на митинга по телефона се обади и Доналд Тръмп, който също агитира за преизбиране на Орбан.

Двудневното посещение е в разрез с традициите в поведението на американското правителство. Президентите и вицепрезидентите обичайно не се опитват публично да влияят на изборите в други страни. Иронично, по време на митинга в полза на Орбан, Джей Ди Ванс обвини Европейския съюз, че се опитва да влияе на избора на унгарците.

„Отново виждаме предизвикателство срещу суверенитета на Унгария. Отново виждаме безлики бюрократи в далечни страни, които ви казват как да живеете, как да се молите, как да говорите и как да се управлявате. Но вие имате избор. Ще се преклоните ли глава пред тиранията или гордо ще застанете със Свети Стефан и ще изберете истински лидер този уикенд?“, коментира вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

