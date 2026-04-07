Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф призова американския президент Доналд Тръмп да удължи с две седмици крайния срок за масирани удари срещу Иран. Шариф, който играе ключова посредническа роля в близкоизточния конфликт, отправи призива в публикация в X.

„Дипломатическите усилия за мирно урегулиране на продължаващата война в Близкия изток напредват стабилно, уверено и мощно, с потенциал да доведат до съществени резултати в близко бъдеще“, заяви той. Министър-председателят допълни, че удължаването на срока е необходимо, за да може дипломацията да даде резултат.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Иран разглежда положително искането на Пакистан за двуседмично примирие, заяви във вторник пред „Ройтерс“ високопоставен ирански представител.

Междувременно от Белия дом заявиха: „Президентът е бил информиран за предложението и ще бъде даден отговор“.

