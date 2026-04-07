От Белия дом заявиха, че американският президент е бил информиран за предложението и ще бъде даден отговор

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф призова американския президент Доналд Тръмп да удължи с две седмици крайния срок за масирани удари срещу Иран. Шариф, който играе ключова посредническа роля в близкоизточния конфликт, отправи призива в публикация в X.

Дипломатическите усилия за мирно урегулиране на продължаващата война в Близкия изток напредват стабилно, уверено и мощно, с потенциал да доведат до съществени резултати в близко бъдеще“, заяви той. Министър-председателят допълни, че удължаването на срока е необходимо, за да може дипломацията да даде резултат.

оналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

Иран разглежда положително искането на Пакистан за двуседмично примирие, заяви във вторник пред „Ройтерс“ високопоставен ирански представител.

Междувременно от Белия дом заявиха: „Президентът е бил информиран за предложението и ще бъде даден отговор“.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: БГНЕС, АФП

Последвайте ни

